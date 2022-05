Le relazioni difettose – «Lui è tornato, ma io non lo voglio più» (Di lunedì 23 maggio 2022) Cara Ester, non so perché davvero ti riscrivo dopo sei mesi qui, ma, dato che dici spesso che vorresti iniziare il lunedì con lettere meno tristi e più audaci, spero che questa possa rientrare nel novero delle seconde. Dopo la rottura, gli insulti, il silenzio, anche il mio Nino Sarratore è tornato: non per ricominciare, ma per dirmi quanto anche lui abbia sofferto, quanto stava male, quanto era arrabbiato, ma quanto voleva che non ci perdessimo, perché importanti lo rimarremo sempre, etc. (non continuo l’elenco che molte di noi già conoscono). Fino a prima di questa telefonata, speravo un po’ nel profondo che il mio non fosse un Nino Sarratore ma che mi fosse capitato soltanto un Beppe molto particolare, che molto soffriva e molto doveva essere accudito (alla luce del ‘Beppe per Beppe mi tengo Beppe mio’, ma Beppe penso esca alla fine solo per andare a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Cara Ester, non so perché davvero ti riscrivo dopo sei mesi qui, ma, dato che dici spesso che vorresti iniziare il lunedì con lettere meno tristi e più audaci, spero che questa possa rientrare nel novero delle seconde. Dopo la rottura, gli insulti, il silenzio, anche il mio Nino Sarratore è: non per ricominciare, ma per dirmi quanto anche lui abbia sofferto, quanto stava male, quanto era arrabbiato, ma quanto voleva che non ci perdessimo, perché importanti lo rimarremo sempre, etc. (non continuo l’elenco che molte di noi già conoscono). Fino a prima di questa telefonata, speravo un po’ nel profondo che il mio non fosse un Nino Sarratore ma che mi fosse capitato soltanto un Beppe molto particolare, che molto soffriva e molto doveva essere accudito (alla luce del ‘Beppe per Beppe mi tengo Beppe mio’, ma Beppe penso esca alla fine solo per andare a ...

