Ultime Notizie – Scudetto Milan | Ibra con un sigaro per la premiazione

Zlatain Ibrahimovic festeggia lo Scudetto 2022 vinto dal Milan con un sigaro. Lo svedese si presenta con un sigaro acceso per la cerimonia di premiazione sul campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia dove i rossoneri hanno battuto il Sassuolo per 3-0 nell'ultima giornata di campionato. Sul terreno di gioco invaso dai tifosi rossoneri, viene travolto soprattutto il tecnico Stefano Pioli, assediato da chi chiede una foto, un selfie e da chi lo bacia sulla fronte. A fare da colonna sonora, il coro 'Pioli is on fire' che ha accompagnato il Milan nella stagione.

