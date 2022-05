Marcella Messina | “414 persone con disabilità a carico del comune | la metà senza tutore”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Bergamo. Un’analisi certosina, mirata a puntare la lente d’ingrandimento sui servizi dedicati aadulte con. Questo il focus voluto da, assessore alle Politiche Sociali deldi Bergamo: 320 schede compilate, un mese di ricerca sul territorio, 15 gli operatori coinvolti, con un tempo medio di indagine di circa 25 minuti a questionario. “Con lo sguardo rivolto al futuro”: questo il titolo del lavoro di coprogettazione svolto dall’assessorato di competenza, unitamente ai presidenti del Consorzio Solco Città Aperta e Ribes. Attualmente, adell’amministrazione comunale, ci sono 414 cittadini, di 56 inserite in strutture residenziali in città, provincia e regione; la mappatura ha analizzato circa il 90% della popolazione restante. Assessore, ...

L'Eco di Bergamo

Insieme a lui, erano presenti anche il direttore sanitario di Ats, Michele Sofia , e l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo,LE LISTE A SOSTEGNO DI IGNAZIOListaSindaco: Ignazio, Rita Rossella ... Lista Onda:Bellia, Micaela Bertolino, Alessio Buondonno, Mohamed Choukeane, Vittorio Cortese, ... Marcella Messina: «Assessora e mamma, un gioco di incastri, ma noi donne ne siamo capaci» Salute Ats tenterà di coprire i posti vacanti a giugno. Dal Comune un locale in Borgo Canale e un servizio di trasporto gratuito. AAA cercasi (di nuovo) medici in Città Alta. Dopo il bando di marzo an ...Giupponi, con il Direttore sanitario Michele Sofia e all’assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, ha incontrato quaranta residenti ai quali sono state spiegate ...