Uomini e Donne, Sophie Codegoni commenta la scelta dell'ex Matteo Ranieri (Di mercoledì 18 maggio 2022) Intervistata da FanPage, l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e della sua storia – che prosegue a gonfie vele – con Alessandro Basciano. Ma non solo, perché per la prima volta dopo il GF Vip, Sophie è tornata a parlare del suo ex fidanzato Matteo Ranieri, che aveva conosciuto a Uomini e Donne e che poi, diventato tronista, si è fidanzato con Valeria Cardone, conosciuta sempre nel talk-show di Maria De Filippi. Marcello Messina è di nuovo single: tornerà a Uomini e Donne? Il cavaliere ex di Ida Platano ha rivelato al Magazine della ...

