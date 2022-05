Shevchenko incontra e abbraccia Zelensky a Kiev (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andriy Shevchenko ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto e il video del suo incontro con il presidente dell’Ucraina. L’ex attaccante del Milano ha incontrato Zelensky dopo un viaggio da Londra Kiev ed è felice di essere nel suo Paese perché consapevole che tutti possono contribuire per giungere alla pace. Shevchenko ha ringraziato il presidente ucraino ma anche chi ha seguito l’incontro e ha invitato a tutti a contribuire per la libertà e la vittoria. A Verissimo l’ex calciatore aveva già confidato il suo stato d’animo per il dramma che sta vivendo l’Ucraina, anche lui come tutti non avrebbe mai immaginato una guerra del genere. “Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici” ed è con questo tormento che Shevchenko è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andriyha condiviso sul suo profilo Instagram le foto e il video del suo incontro con il presidente dell’Ucraina. L’ex attaccante del Milano hatodopo un viaggio da Londraed è felice di essere nel suo Paese perché consapevole che tutti possono contribuire per giungere alla pace.ha ringraziato il presidente ucraino ma anche chi ha seguito l’incontro e ha invitato a tutti a contribuire per la libertà e la vittoria. A Verissimo l’ex calciatore aveva già confidato il suo stato d’animo per il dramma che sta vivendo l’Ucraina, anche lui come tutti non avrebbe mai immaginato una guerra del genere. “Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici” ed è con questo tormento cheè ...

Advertising

RaiNews : L'ex fuoriclasse del calcio al servizio del suo Paese nel momento più buio, per sensibilizzare il mondo su quanto s… - Affaritaliani : Zelensky incontra Shevchenko, l'abbraccio tra il Presidente e l'ex calciatore - sportface2016 : #Ucraina, #Shevchenko incontra #Zelensky: 'Farò di tutto per aiutare il mio paese' - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Shevchenko è partito da Londra ed è appena arrivato a Kiev per incontrare Zelensky. Ecco cosa è successo [Video] htt… - Impresa_Energy : RT @La7tv: #la7retweet L’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha postato sul suo profilo Instagram foto e video dell’incontro con il p… -