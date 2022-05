CorSport: Scamacca prima scelta se Osimhen va via, ma piacciono anche Schick e David (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’incontro di mercato avvenuto lunedì, Luciano Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Ospina, Anguissa e Koulibaly, ma anche quella di Osimhen o l’acquisto di un sostituto all’altezza, scrive il Corriere dello Sport. “C’è la curiosità di conoscere le sembianze del nuovo Napoli alla luce della riunione con il presidente e delle richieste ritenute basilari per l’anno che verrà: il rinnovo di Ospina, il riscatto di Anguissa e la conferma di Koulibaly. I tre anelli fondamentali della spina dorsale più uno: Osimhen. O di un sostituto ritenuto all’altezza”. Per ora l’unica certezza è l’acquisto di Kvaratskhelia, già annunciato da De Laurentiis. Per il resto, tutto dipende dalle eventuali cessioni di Fabian e Osimhen. Il Napoli, però, si guarda intorno. Il quotidiano sportivo fa i nomi dei calciatori che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’incontro di mercato avvenuto lunedì, Luciano Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Ospina, Anguissa e Koulibaly, maquella dio l’acquisto di un sostituto all’altezza, scrive il Corriere dello Sport. “C’è la curiosità di conoscere le sembianze del nuovo Napoli alla luce della riunione con il presidente e delle richieste ritenute basilari per l’anno che verrà: il rinnovo di Ospina, il riscatto di Anguissa e la conferma di Koulibaly. I tre anelli fondamentali della spina dorsale più uno:. O di un sostituto ritenuto all’altezza”. Per ora l’unica certezza è l’acquisto di Kvaratskhelia, già annunciato da De Laurentiis. Per il resto, tutto dipende dalle eventuali cessioni di Fabian e. Il Napoli, però, si guarda intorno. Il quotidiano sportivo fa i nomi dei calciatori che ...

