Atp Lione 2022 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 19 maggio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilcon glie l’didi19all’Atp di. Si parte alle ore 11 con la sfida tra Molcan e l’argentino Coria, seguita da quella tra Watanuki e il numero 4 del seeding De Minaur. Il 19enne Rune affronterà poi il vincente tra Mmoh e Guinar, mentre la prima testa di serie Norrie sfida Baez nell’utlimo match di giornata. COURT CENTRAL A partire dalle ore 11: Molcan vs Coria A seguire: (LL) Watanuki vs (4) De Minaur A seguire: Mmoh/Guinar vs Rune A seguire: (1) Norrie vs (7) Baez SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpLione 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 maggio - livetennisit : ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE) - infoitsport : ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Male Cecchinato out al secondo turno - OA_Sport : I risultati del torneo ATP di Lione - sportface2016 : #AtpLione, programma e orari di mercoledì #18maggio -

hanno passato il primo turno solo tre dei nove francesi in tabellone, due dei quali hanno ... 3 Djokovic (2007Finals, round robin) No. 3 Federer (2011 Roma, terzo turno) No. 4 Murray (2012 ...In archivio la seconda giornata del torneodi, quinta edizione del torneo propedeutico al Roland Garros che inizierà proprio questa domenica. Positivo il debutto della prima testa di serie del tabellone, Cameron Norrie, che ha la ...O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-2 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 1-2 2-2 C O'Connell 15-0 ace 30-0 30 ...- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 17-Mag-22 21:31 Il palermitano si è arreso in due set al polacco Majchrzak GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Niente da fare per Marco Cecchinato al secondo t ...