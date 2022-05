Quello che le spose (non) dicono! (Di martedì 17 maggio 2022) Matrimonio uguale spose angeliche ed accomodanti? Assolutamente no! A poche settimane dalle nozze è arrivato anche per me il momento dello “sfogatoio”. Mi prendo di diritto la facoltà di raccontarvi quante cose le spose non dicono, ma pensano, mentre si avvicinano al grande giorno. Eviterò di scendere nei particolari e lascerò al “dopo” certe confidenze. Ma la lista è già piuttosto lunga e potrei quasi pensare di scrivere un libro a tal proposito. Per farla breve non è tutto rose e fiori. Ma anzi ultimamente è più un rami e spine. Sarà l’ansia delle ultime settimane e la pressione del voler tutto perfetto. O che dopo mesi di preparativi sono sfinita anche io! M anche che sono al classico punto in cui voglio pensare solo al viaggio di nozze e al meritato relax. E allora tre, due, uno si comincia! Le domande inutili Sei pronta? Hai l’agitazione? ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 17 maggio 2022) Matrimonio ugualeangeliche ed accomodanti? Assolutamente no! A poche settimane dalle nozze è arrivato anche per me il momento dello “sfogatoio”. Mi prendo di diritto la facoltà di raccontarvi quante cose lenon dicono, ma pensano, mentre si avvicinano al grande giorno. Eviterò di scendere nei particolari e lascerò al “dopo” certe confidenze. Ma la lista è già piuttosto lunga e potrei quasi pensare di scrivere un libro a tal proposito. Per farla breve non è tutto rose e fiori. Ma anzi ultimamente è più un rami e spine. Sarà l’ansia delle ultime settimane e la pressione del voler tutto perfetto. O che dopo mesi di preparativi sono sfinita anche io! M anche che sono al classico punto in cui voglio pensare solo al viaggio di nozze e al meritato relax. E allora tre, due, uno si comincia! Le domande inutili Sei pronta? Hai l’agitazione? ...

