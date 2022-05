Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: A Radio Trastevere Gallery la mostra Impronte #RadioTrastevere @odettetapella - periodicodaily : A Radio Trastevere Gallery la mostra Impronte #RadioTrastevere @odettetapella - infoitcultura : A Radio Trastevere Gallery la mostra Impronte - unrapidosospiro : Stanotte ho sognato di uscire una sera a Trastevere e di beccare lì Davide e Damiano, poi Gav8 mi riportava a casa… - Different__Mag : Dal 20 al 26 maggio 2022 Radio Trastevere Gallery di Roma ospiterà 'Impronte' di Maria Donata Papadia, la terza mos… -

ilMetropolitano.it

...ed infine ricordo i lavori di asfaltatura sulla via Tiburtina in corso fino alle 18 di oggi tra Piazza delle Crociate e via di Portonaccio inevitabili e le ripercussioni al traffico a......ed infine ricordo i lavori di asfaltatura sulla via Tiburtina in corso fino alle 18 di oggi tra Piazza delle Crociate e via di Portonaccio inevitabili e le ripercussioni al traffico a... Roma. Radio Trastevere Gallery apre al pubblico con un ciclo di 4 mostre Pop Up: Fuori Catalogo - Ilmetropolitano.it Da Trastevere, Ponte Milvio e Ostiense a Campo Marzio, Esquilino e Città Giardino tanti cittadini si mobiliteranno per denunciare e combattere il degrado e la malamovida, l’abusivismo commerciale e la ...1960-1975”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 13 maggio al 16 ottobre 2022 ... all’ultima che ritrae una Radio libera nata nel 1975, in un percorso non didascalico che predilige le ...