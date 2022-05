Un posto al sole: Lara tiene testa a Ferri (Di lunedì 16 maggio 2022) Un nuovo appuntamento di Un posto al sole ci attende: a quanto pare, Lara non molla nei confronti di Roberto. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Lara è pronto alla sua vendete e Roberto ne resterà davvero senza parole. Il Ferri ancora non aveva capito con chi realmente aveva a che fare. (web)Fortunatamente, però, questa volta può contare sull’aiuto di Marina. Intanto, Renato continua ad approfittarsi dei sentimenti di Giuditta. Viola, infine, tornando a scuola cerca di insegnare ai suoi alunni come restare lontani dal mondo della criminalità, ma purtroppo nessuno l’ascolta. Un posto al sole: Lara è incinta? Un vero e proprio colpo di scena ... Leggi su formatonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Un nuovo appuntamento di Unalci attende: a quanto pare,non molla nei confronti di Roberto. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheè pronto alla sua vendete e Roberto ne resterà davvero senza parole. Ilancora non aveva capito con chi realmente aveva a che fare. (web)Fortunatamente, però, questa volta può contare sull’aiuto di Marina. Intanto, Renato continua ad approfittarsi dei sentimenti di Giuditta. Viola, infine, tornando a scuola cerca di insegnare ai suoi alunni come restare lontani dal mondo della criminalità, ma purtroppo nessuno l’ascolta. Unalè incinta? Un vero e proprio colpo di scena ...

