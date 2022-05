Eurovision Song Contest, sventati attacchi hacker di un gruppo filorusso (Di domenica 15 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022, che si è concluso con la vittoria dell’Ucraina, è stato preso di mira dagli hacker, ma gli attacchi del collettivo di killnet e della sua propaggine “Legion” sono stati neutralizzati. Lo riferisce la Polizia che, per l’occasione, aveva attivato una sala operativa dove gli agenti della Postale hanno lavorato fianco a fianco con gli specialisti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche. Leggi su tg24.sky (Di domenica 15 maggio 2022) L’2022, che si è concluso con la vittoria dell’Ucraina, è stato preso di mira dagli, ma glidel collettivo di killnet e della sua propaggine “Legion” sono stati neutralizzati. Lo riferisce la Polizia che, per l’occasione, aveva attivato una sala operativa dove gli agenti della Postale hanno lavorato fianco a fianco con gli specialisti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche.

Advertising

Eurovision : Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision… - trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - chetempochefa : L’Ucraina vince l’#Eurovision Song Contest con i Kalush, che saranno nostri ospiti questa domenica a #CTCF da… - LucaFerrari_VdA : RT @Eurovision: Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision #ESSC2022 https… - PoliticaPerJedi : So che siete tutti intelligentissimi e che avete capito al volo come venivano assegnati i punti. Per i pochissimi r… -