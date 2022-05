Inter, la storia di Federico Dimarco (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia di Federico Dimarco: dagli esordi all’affermazione nell’Inter di Inzaghi Uno dei giovani giocatori dell’Inter valorizzato dal mister Simone Inzaghi è Federico Dimarco, difensore classe 1997, rientrato a Milano dopo alcuni prestiti in giro per l’Italia che gli hanno dato la possibilità di formarsi avendo l’opportunità di giocare con continuità, magari anche in piazze con meno pressione. Parma e Verona ad esempio sono state due società che hanno aiutato il difensore a crescere, acquisendo consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, passaggi utili per fare un salto di qualità non solo a livello tecnico e fisico, ma anche dal punto di vista mentale. In questo modo anche il suo valore economico è aumentato come si può notare cercando informazioni su una ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi: dagli esordi all’affermazione nell’di Inzaghi Uno dei giovani giocatori dell’valorizzato dal mister Simone Inzaghi è, difensore classe 1997, rientrato a Milano dopo alcuni prestiti in giro per l’Italia che gli hanno dato la possibilità di formarsi avendo l’opportunità di giocare con continuità, magari anche in piazze con meno pressione. Parma e Verona ad esempio sono state due società che hanno aiutato il difensore a crescere, acquisendo consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, passaggi utili per fare un salto di qualità non solo a livello tecnico e fisico, ma anche dal punto di vista mentale. In questo modo anche il suo valore economico è aumentato come si può notare cercando informazioni su una ...

Advertising

marcobardazzi : Su Sky danno una serie sulla storia dell’Inter #JuveInter - Inter : ?? | MOST VALUABLE PLAYER Indovinate chi ha vinto il titolo #MVP di @SociosItalia? ?? ??Indizio: è uno dei 4 giocator… - SerieA : 7?? successi per l’@inter in #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? Il più bel film ???? nella storia del trofeo? ??… - lucianoserrone : @Gianlucaimpa @Inter Hai ragione e mi sta pure bene dire che l’Inter avesse meritato di rimontare. Ma non così! Rig… - ErasmodaRotte11 : @BetrugerW @madloriss @I_M_Silvio @FBiasin Appunto...il Psg ha la stessa storia del Newcastle, zero prestigio. Sia… -