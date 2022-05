Good Goth | l' oscurità che riemerge nella moda

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 12 maggio 2022) In principio fu ilrock. Deriva estetica ed estetizzata delle cupezze postpunk a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Territorio umbratile e compiaciutamente decadente. Mentremusica si alternavano violenza industriale e riverberi inquietanti, silenzi, rigore ferale in forma di cantati profondi e portamento quasi funereo, nei look si incontravano riferimenti antichi. La Germania espressionista, le sperimentazioni formali del Bauhaus, il cinema di Fritz Lang ma anche la poesia francese dell’Ottocento, Baudelaire e Rimbaud e il simbolismo. Robert Smith The Cure Film The 'Love Cats' Video Robert Smith, frontman dei Cure, sul set del video di 'Love Cats' a Londra nel 1983. Steve RapportA unire il tutto senza dubbio il colore nero e l’oscillazione tra languore e rabbia, che è in fin dei conti una buona definizione anche dello stato d’animo ...