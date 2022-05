Rudy Zerbi sbugiardato: “Comportamento inaccettabile”, stavolta non si è davvero regolato (Di martedì 10 maggio 2022) Durante il primo daytime dopo la semifinale, per Rudy Zerbi sono arrivate durissime accuse: non ci sono dubbi, per loro è tutto chiaro Rudy Zerbi (WittyTV)Il serale di Amici21 si sta concludendo: domenica 15 maggio sapremo chi sarà il vincitore di questa ventunesima edizione. Tra Luigi, Alex, Albe, Sissi, Serena e Michele solo uno alzerà la coppa del trionfo: diversamente da altre edizioni, è molto difficile prevedere chi sarà. Proprio perché questa è l’ultima settimana insieme, i ragazzi si stanno godendo gli ultimi giorni e cercano di fare il punto delle loro esperienze. Durante il daytime di lunedì 9 maggio, Maria de Filippi ha voluto parlare con due concorrenti per cercare di capire quale sia la situazione tra di loro. Durante la chiacchierata, però, sui social network si è scatenata una bufera ... Leggi su ck12 (Di martedì 10 maggio 2022) Durante il primo daytime dopo la semifinale, persono arrivate durissime accuse: non ci sono dubbi, per loro è tutto chiaro(WittyTV)Il serale di Amici21 si sta concludendo: domenica 15 maggio sapremo chi sarà il vincitore di questa ventunesima edizione. Tra Luigi, Alex, Albe, Sissi, Serena e Michele solo uno alzerà la coppa del trionfo: diversamente da altre edizioni, è molto difficile prevedere chi sarà. Proprio perché questa è l’ultima settimana insieme, i ragazzi si stanno godendo gli ultimi giorni e cercano di fare il punto delle loro esperienze. Durante il daytime di lunedì 9 maggio, Maria de Filippi ha voluto parlare con due concorrenti per cercare di capire quale sia la situazione tra di loro. Durante la chiacchierata, però, sui social network si è scatenata una bufera ...

twnsmult : RT @ecccalla: io lo so che a Rudy Zerbi mancano questi backstage qua - Vincenzoporcel8 : RT @koala_moonlight: Ma sentiamo cosa pensa Rocco Hunt di Aka. Mi fido più di lui che di uno come Rudy Zerbi che non ne ha mai azzeccata un… - sophiozz : Forse e non ironicamente la più bella voce mia passata ad Amici Ma oggi Rudy Zerbi a Cassandra direbbe che non emoz… - andreastoolbox : #Amici 21, Rudy Zerbi ha negato a LDA di suonare il piano? Scoppia la polemica - Novella_2000 : #Amici21, accuse contro Rudy Zerbi dai fan di LDA: spunta un vecchio video -

