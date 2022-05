Riforma pensioni 2023 | oltre quota 41 e uscita dai 62 | promossa la proposta complementare

(Di lunedì 9 maggio 2022) Un paio di settimane fa avevamo pubblicato ladel Dott. Claudio Maria Perfetto che andava ad aggiungersi alla41 e all’dai 62 anni a cui tutti ambiscono da tempo per la prossimadelle. Per il Dott. Perfetto i soldi per realizzare le proposte potrebbero essere trovate nell’immediato se il governo cambiasse prospettiva ed iniziasse ad investire nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto a pretendere il versamento dei contributi da parte di tutti quei robot che nella vita quotidiana hanno sostituito la forza lavoro umana garantendo ampi profitti alle aziende. Se i robot versassero i contributi come i lavoratori sarebbe più facile avere i denari oggi per mandare in pensione quanti richiedono di potervi accedere anticipatamente, ...

Advertising

Nero684 : @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Se e nello stesso modo in cui avete sostenuto la riforma del welfar,delle pensio… - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI 2022/ La ricetta di Bersani contro il rischio inflazione - BelluNicola : della spesa pubblica. Un taglio che tenga conto delle dinamiche demografiche, quindi: a) abolire Q100; b) ridurre i… - businessonlinei : Riforma Pensioni 2023, Ue prende posizione netta su uscite anticipate e aumento importi - ApportunityIt : Riforma pensioni 2022/ Gli incentivi per l'isopensione sono a carico dell'impresa - -

Pensioni Per Tutti

2022/ La ricetta di Bersani contro il rischio inflazione Cosa significa sotto questo In effetti si tratta di un quesito a cui è difficile rispondere, ma i due economisti dichiarano, ...2022/ Del Carlo (Anp - Cia): vanno aumentate le minime LA SCOMMESSA DEI PEPP In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene spiegato che "lo schema di decreto legislativo recante l'... Riforma Pensioni 2022 ultime oggi 23 maggio: 'Importante superare Legge Fornero' L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha rivisto in negativo le prospettive per il credito sovrano della Slovacchia rispetto all’ultima previsione, spiegando di registrare ...L'invito a non spendere di Dombrovskis si traduce in una maggiore difficoltà a trovare soldi per il carovita e per la prossima manovra. Partiti avvertiti.