Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - fattoquotidiano : Peste suina, segnalato il primo caso a Roma in un cinghiale: la Regione attiva la task force - emanuelarasi : RT @ilpost: La peste suina africana continua a diffondersi in Italia - CorriereCitta : Peste suina a Roma, è allarme cinghiali: ‘Gli animali morti vanno segnalati’ - walking_david : RT @editoreruggeri: “A Roma trovato un cinghiale affetto da peste suina africana”. La trovò una notizia sconvolgente -

E ora, anche di arginare il contagio da. Intanto l'ultima contro misura, attivata dopo la conferma del primo caso di Psa.africana a Roma, cos'è Allarme per maiali e ...Laè arrivata a Roma. Un cinghiale affetto dalla malattia virale (innocua sull'uomo) è stato individuato a nel parco dell'Insugherata. Gli esami dell'istituto zooprofilattico del Lazio hanno ...La notizia del cinghiale infetto, confermata dallo stesso Commissario straordinario per la Psa, Angelo Ferrari, ci dice che occorre superare le misure blande per interventi di controllo e contenimento ...Da Genova al Piemonte, la pesta suina è arrivata anche a Roma. E ora l’allerta è massima, al punto che Campidoglio e Regione Lazio hanno pensato bene di attivare una serie di misure per contenere i ci ...