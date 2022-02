Ucraina: nota Cdm, 2000 uomini in più per task force Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "È stata innalzata la prontezza delle unità di rinforzo (Immediate Follow-on forces Group-IFFG), nella misura di 2.000 unità, nel caso si debba ulteriormente rafforzare il dispositivo su richiesta della Nato, o assicurare la rotazione delle forze ad alta prontezza (VJTF)". E' quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri diramata da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "È stata innalzata la prontezza delle unità di rinforzo (Immediate Follow-ons Group-IFFG), nella misura di 2.000 unità, nel caso si debba ulteriormente rafforzare il dispositivo su richiesta della, o assicurare la rotazione delle forze ad alta prontezza (VJTF)". E' quanto si legge nelladel Consiglio dei ministri diramata da Palazzo Chigi.

