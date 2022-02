I testimoni di nozze: parenti o amici? (Di martedì 22 febbraio 2022) I testimoni di nozze? Una scelta tutt’altro che facile! Non a caso ho scelto l’immagine di una scacchiera perché questo tema prevede la perfetta disposizione di tutte le pedine affinché nessuno resti scontento. Ho visto finire amicizie per questo. “Ero sicuro scegliessi me!“. “Ma tu guarda chi è andato a scegliere” e giù a musi lunghi che nemmeno quando al black friday ti soffiano da davanti al naso l’ultimo cellulare con il 70% di sconto. Insomma la questione è delicata. Gli interrogativi non finiscono mai. Sarà contento? Gli creo imbarazzo? E se non sa come dirmi di no? Ma cosa penserà Caio, quando vedrà che l’ho proposto a Sempronio? Due maschi o due donne? Coppia mista? Più di due? Ci siamo ovviamente posti anche noi tutti questi problemi prima di andare al sodo ed inquadrare i nostri testimoni di ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 22 febbraio 2022) Idi? Una scelta tutt’altro che facile! Non a caso ho scelto l’immagine di una scacchiera perché questo tema prevede la perfetta disposizione di tutte le pedine affinché nessuno resti scontento. Ho visto finirezie per questo. “Ero sicuro scegliessi me!“. “Ma tu guarda chi è andato a scegliere” e giù a musi lunghi che nemmeno quando al black friday ti soffiano da davanti al naso l’ultimo cellulare con il 70% di sconto. Insomma la questione è delicata. Gli interrogativi non finiscono mai. Sarà contento? Gli creo imbarazzo? E se non sa come dirmi di no? Ma cosa penserà Caio, quando vedrà che l’ho proposto a Sempronio? Due maschi o due donne? Coppia mista? Più di due? Ci siamo ovviamente posti anche noi tutti questi problemi prima di andare al sodo ed inquadrare i nostridi ...

Advertising

f_elysian30 : MA I VOGLIO I BASCIAGONI COME TESTIMONI DI NOZZE!!!! #jeru #jessvip - lo_scoglio_nero : I BASCIAGONI I TESTIMONI DI NOZZE #jeru - francaruberto56 : RT @eternaurll: gli aerei di coppia glieli deve mandare il suo fidanzato gli auguri per il mesiversario glieli deve fare il suo fidanzato n… - eternaurll : gli aerei di coppia glieli deve mandare il suo fidanzato gli auguri per il mesiversario glieli deve fare il suo fid… - _libra_queen : #jeru non ci stiamo soffermando abbastanza al fatto che barù si lasci andare di propria iniziativa ad una serata a… -

Ultime Notizie dalla rete : testimoni nozze Ilary Blasy e Francesco Totti: la coppia d'oro vicina all'addio: tutto quello che sappiamo Francesco Totti e Ilary Blasy, nozze al capolinea: indizi e motivi A dare il via alle voci, che ... Ilary non era al suo fianco , poi ci sono stati testimoni di una lite tra i due il 5 febbraio durante ...

Quattro vittime , due testimoni scomodi: il lago dei misteri Due scomodi testimoni Ma di cosa sarebbero stati testimoni Luigia De Toni e Luigi Del Monego? ... durante il viaggio di nozze di una terribile verità: l'omicidio della cameriera Emma De Ventura per ...

Matrimonio: il ruolo dei testimoni SoloDonna Quattro vittime, due testimoni scomodi: il lago dei misteri Due scomodi testimoni Ma di cosa sarebbero stati testimoni Luigia De ... Disse infatti che la moglie Carolina era stata uccisa perché era venuta a conoscenza, durante il viaggio di nozze di una ...

Marisa di Martino, chi è l’ex moglie di Amadeus/ La coppia non ha mai spiegato… Prima di Giovanna Civitillo, Amadeus era sposato con Marisa Di Martino. I due sono convolati a nozze nel 1993 e il testimone di nozze del conduttore è stato il suo carissimo amico Fiorello. Nel 1997 è ...

Francesco Totti e Ilary Blasy,al capolinea: indizi e motivi A dare il via alle voci, che ... Ilary non era al suo fianco , poi ci sono statidi una lite tra i due il 5 febbraio durante ...Due scomodiMa di cosa sarebbero statiLuigia De Toni e Luigi Del Monego? ... durante il viaggio didi una terribile verità: l'omicidio della cameriera Emma De Ventura per ...Due scomodi testimoni Ma di cosa sarebbero stati testimoni Luigia De ... Disse infatti che la moglie Carolina era stata uccisa perché era venuta a conoscenza, durante il viaggio di nozze di una ...Prima di Giovanna Civitillo, Amadeus era sposato con Marisa Di Martino. I due sono convolati a nozze nel 1993 e il testimone di nozze del conduttore è stato il suo carissimo amico Fiorello. Nel 1997 è ...