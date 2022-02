“Alessandro Cattelan e Netflix ai ferri corti | al colosso dello streaming non è piaciuto il suo nuovo programma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022)sembrano già ai. A rivelare l’“insoddisfazione” delverso quella che doveva essere una sua punta di diamante è il sito davidemaggio.it. Per Una semplice domanda, ilon the road che vede il conduttore ex Sky incontrare persone più o meno comuni chiedendogli “che cos’è la felicità?”, le attese erano elevatissime ma già il posticipo della messa in onda non significava niente di buono. Una semplice domanda doveva andare in onda a fine 2021, ma il debutto è stato rimandato al 18 marzo 2022. Pare infatti che danon ci fosse grande entusiasmo per il girato. Una certa delusione che ha subito portato alla richiesta di une ...