Scampia | droga nascosta nella cassetta del contatore | 46enne in manette

(Di sabato 19 febbraio 2022) In una zona poco distante dalle Vele a, i Carabinieri hanno notato la donna aprire unadove solitamente sono custoditi i contatori dell’Enel e hanno scoperto gli stupefacenti pronti per essere venduti. Ai Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza per detenzione dia fini di spaccio Giovanna Di

ilmattino.it

Arrestata in flagranza per detenzione dia fini di spaccio. Una 46enne è stata fermata nei pressi delle vele didai carabinieri che hanno notato una donna aprire una cassetta, dove solitamente sono custoditi i contatori dell'...Nella fantasia delle persone, viaggia che tuttaè fatta di, malavita. Mia figlia, al di là della bellezza sta mostrando cosa è'. Vespa poi chiede alla ragazza quali sono stati ...Prende droga dalla cassetta del contatore ma viene sorpresa dai Carabinieri a Scampia, a Napoli: la donna, 46enne del posto, è stata arrestata e tradotta in carcere. I Carabinieri hanno arrestato in ...A Scampia i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanna Di Tonno, 46enne del posto già nota alle forze dell’ordine. Siamo poco ...