Michael Andretti non molla: sarà in F1 nel 2024 (Di sabato 19 febbraio 2022) Michael Andretti non ha abbandonato il sogno di possedere un team in F1. Dopo la mancata acquisizione della Sauber e della Williams, il figlio di Mario Andretti sta preparando l’ingresso nel circus per il 2024. L’annuncio viene dallo stesso Mario Andretti, che su Twitter scrive: “Michael ha depositato alla FIA la domanda d’iscrizione per un nuovo team per il 2024. La sua formazione, Andretti Global, ha tutte le risorse necessarie e soddisfa ogni requisito. Sta aspettando l’approvazione della FIA“. Michael Andretti in F1 nel 2024? La strada per raggiungere il traguardo agognato è lunga. All’inizio, Michael ha provato ad entrare nel circus rilevando una struttura già esistente, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022)non ha abbandonato il sogno di possedere un team in F1. Dopo la mancata acquisizione della Sauber e della Williams, il figlio di Mariosta preparando l’ingresso nel circus per il. L’annuncio viene dallo stesso Mario, che su Twitter scrive: “ha depositato alla FIA la domanda d’iscrizione per un nuovo team per il. La sua formazione,Global, ha tutte le risorse necessarie e soddisfa ogni requisito. Sta aspettando l’approvazione della FIA“.in F1 nel? La strada per raggiungere il traguardo agognato è lunga. All’inizio,ha provato ad entrare nel circus rilevando una struttura già esistente, la ...

