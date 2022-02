Giroud rompe la maledizione: superati Weah e Inzaghi! (Di sabato 19 febbraio 2022) Se c’è qualcuno che non ha paura della numero 9 al Milan, quello è sicuramente Olivier Giroud. Il francese è arrivato a Milano intorno a molte incertezze, scuramente legate all’età, ma è riuscito in poche partite e a suon di gol a far cambiare idea a tifosi e giornalisti. Giroud Milan Inzaghi WeahMa quanto è forte Giroud paragonato ai numeri 9 del passato? Come scrive La Gazzetta dello Sport, solo Filippo Inzaghi ha fatto meglio durante la prima stagione in rossonero ottenendo una media gol di 0,5 a partita, mentre il francese è attualmente a 0,43. Il campione del mondo però batte tutti sulla la media gol ai minuti giocati, infatti ha realizzato una rete ogni 137 minuti. Superando la media di 1 ogni 171 di Inzaghi e 1 ogni 204 di George ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Se c’è qualcuno che non ha paura della numero 9 al Milan, quello è sicuramente Olivier. Il francese è arrivato a Milano intorno a molte incertezze, scuramente legate all’età, ma è riuscito in poche partite e a suon di gol a far cambiare idea a tifosi e giornalisti.Milan InzaghiMa quanto è forteparagonato ai numeri 9 del passato? Come scrive La Gazzetta dello Sport, solo Filippo Inzaghi ha fatto meglio durante la prima stagione in rossonero ottenendo una media gol di 0,5 a partita, mentre il francese è attualmente a 0,43. Il campione del mondo però batte tutti sulla la media gol ai minuti giocati, infatti ha realizzato una rete ogni 137 minuti. Superando la media di 1 ogni 171 di Inzaghi e 1 ogni 204 di George ...

