Vicenza vs SPAL: in tv e formazioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una delle partite in programma per la 24esima giornata del campionato di Serie B è Vicenza vs SPAL che si giocherà sabato 19 febbraio alle 14.00. La gara verrà trasmessa in diretta dallo stadio Romeo Menti e sarà possibile seguirla sui canali DAZN. Come si presentano le due squadre? Frosinone-Como- 1-2: i Lariani battono i gialloblù Vicenza vs SPAL: come si presentano le squadre? Vicenza e SPAL si presentano a questa giornata del campionato di Serie B con due situazioni molto simili alle SPALle. I padroni di casa occupano infatti la diciannovesima posizione in classifica con 13 punti mentre gli ospiti il sedicesimo posto a quota 23 punti. Entrambe puntano alla vittoria e soprattutto ai tre punti che sarebbero preziosi da una parte per cercare di salvare la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una delle partite in programma per la 24esima giornata del campionato di Serie B èvsche si giocherà sabato 19 febbraio alle 14.00. La gara verrà trasmessa in diretta dallo stadio Romeo Menti e sarà possibile seguirla sui canali DAZN. Come si presentano le due squadre? Frosinone-Como- 1-2: i Lariani battono i gialloblùvs: come si presentano le squadre?si presentano a questa giornata del campionato di Serie B con due situazioni molto simili allele. I padroni di casa occupano infatti la diciannovesima posizione in classifica con 13 punti mentre gli ospiti il sedicesimo posto a quota 23 punti. Entrambe puntano alla vittoria e soprattutto ai tre punti che sarebbero preziosi da una parte per cercare di salvare la ...

Advertising

ViPiu_it : Serie B, Vicenza-Spal: la salvezza passa anche da qui - tabellamercatob : Classifica #SerieBKT dopo 4^ di ritorno #Cremonese nuova capolista con 44 punti Segue la coppia #Brescia-#Lecce ad… - ER_Notizie : LR VICENZA-SPAL – MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI PER LA 24^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 - news_ferrara : LR VICENZA-SPAL – MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI PER LA 24^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 - news_ferrara : LR VICENZA-SPAL – MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI PER LA 24^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 -