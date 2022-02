UFFICIALE – Cagliari Napoli, arbitra Mariani (Di giovedì 17 febbraio 2022) Andrà in scena lunedì 21 febbraio, alle ore 19:00, alla Sardegna Arena l’incontro di campionato tra il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri e il Napoli di Luciano Spalletti, che proverà a restare in piena lotta scudetto con Milan, attualmente capolista, e Inter. Intanto, è stata designata la sestina arbitrale per il posticipo degli azzurri. Cagliari-Napoli, scelto l’arbitro L’arbitro della partita tra Cagliari e Napoli valida per la 26esima giornata di campionato sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Al VAR ci sarà Valeri, e a completare la sestina ci saranno Meli, Tegoni, Marchetti, quarto uomo, e Raspollini. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Andrà in scena lunedì 21 febbraio, alle ore 19:00, alla Sardegna Arena l’incontro di campionato tra ildell’ex Walter Mazzarri e ildi Luciano Spalletti, che proverà a restare in piena lotta scudetto con Milan, attualmente capolista, e Inter. Intanto, è stata designata la sestinale per il posticipo degli azzurri., scelto l’arbitro L’arbitro della partita travalida per la 26esima giornata di campionato sarà Mauriziodella sezione di Aprilia. Al VAR ci sarà Valeri, e a completare la sestina ci saranno Meli, Tegoni, Marchetti, quarto uomo, e Raspollini.

