Stranger Things 4 uscirà in due parti. Rivelata la data di uscita (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fan di Stranger Things al rapporto perché Netflix ha rivelato la data di uscita della quarta stagione della serie fantasy. E non solo! La piattaforma di streaming, infatti, ha svelato ai numerosissimi fan della serie ... Leggi su today (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fan dial rapporto perché Netflix ha rivelato ladidella quarta stagione della serie fantasy. E non solo! La piattaforma di streaming, infatti, ha svelato ai numerosissimi fan della serie ...

Advertising

NetflixIT : Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - valemontalti : RT @NetflixIT: Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - Ary94KP : RT @mavtarirsm: 4 maggio MOM, 25 maggio obi wan kenobi , 27 maggio stranger things , qualcos’altro ? io non posso reggere tutto ciò https:/… - dwarixmarti : RT @NetflixIT: Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - captvinbonny : No vabbè abbiamo veramente una data per Stranger Things 4 tra poco i protagonisti figlia e sono fermi a dei quattordicenni -