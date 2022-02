Lautaro smarrito ma i numeri non lo condannano: Inzaghi deve ritrovare il vero ‘Toro’ (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lautaro Martinez a secco anche nella notte di Champions League contro il Liverpool. Continua il periodo complicato per l’attaccante dell’Inter (Di Giorgio Musso) – Si è inceppato Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ argentino non ha graffiato neanche ieri nella notte di Champions League contro il Liverpool, rimanendo a secco al cospetti dell’undici di Klopp. Il numero dieci nerazzurro è ancora all’asciutto in stagione nella massima competizione europea, dove non timbra il cartellino dal novembre 2020. Troppo per un attaccante chiamato a trascinare l’Inter in tutte le competizioni, soprattutto dopo l’addio in estate del ‘gemello’ Lukaku. Le cose non vanno meglio in Italia nell’ultimo periodo: il nazionale albiceleste non segna su azione da due mesi (17 dicembre nella trasferta di Salerno), dove ha realizzato un solo gol su rigore nella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)Martinez a secco anche nella notte di Champions League contro il Liverpool. Continua il periodo complicato per l’attaccante dell’Inter (Di Giorgio Musso) – Si è inceppatoMartinez. Ilargentino non ha graffiato neanche ieri nella notte di Champions League contro il Liverpool, rimanendo a secco al cospetti dell’undici di Klopp. Il numero dieci nerazzurro è ancora all’asciutto in stagione nella massima competizione europea, dove non timbra il cartellino dal novembre 2020. Troppo per un attaccante chiamato a trascinare l’Inter in tutte le competizioni, soprattutto dopo l’addio in estate del ‘gemello’ Lukaku. Le cose non vanno meglio in Italia nell’ultimo periodo: il nazionale albiceleste non segna su azione da due mesi (17 dicembre nella trasferta di Salerno), dove ha realizzato un solo gol su rigore nella ...

