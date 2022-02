Siria, bombardato un deposito di carburante a Idlib (Di mercoledì 16 febbraio 2022) nudeafp 13.37La protezione civile Siriana tenta di spegnere un mega - incendio scoppiato in seguito al bombardamento da parte del regime Siriano di un deposito di carburante a Idlib, regione in mano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) nudeafp 13.37La protezione civilena tenta di spegnere un mega - incendio scoppiato in seguito al bombardamento da parte del regimeno di undi, regione in mano ...

La quotidianità nel conflitto, nelle foto del Nord Africa e del Sud Ovest Asiatico di Fouad ElKoury Ti faccio un esempio: se vedo un parrucchiere che ha visto il suo negozio bombardato iniziare a ... Forse perché vivevo in Libano, e viaggiavo in Palestina, Egitto e Siria. La mia vita erano questi ...

Siria: scontri nella prigione di Gheweran, sale a 181 il bilancio dei morti Mondo - Fonti del Sohr hanno riferito che nei giorni scorsi decine di bambini legati a membri dell'Is sono stati evacuati: quasi dieci autobus sono arrivati al carcere per trasportare diversi bambini ...

