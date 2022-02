Si sente male in cella, morto nel carcere di massima sicurezza Samuele Di Silvio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un malore improvviso, poi la morte, giunta all’improvviso nel giro di pochissimo tempo. Samuele Di Silvio è morto ieri ad Agrigento, nel carcere di alta sicurezza dove stava scontando la condanna definitiva a undici anni di reclusione inflittagli dopo il processo con rito abbreviato a seguito dell’inchiesta Alba Pontina. Samuele, uno dei figli di Armando, detto Lallà, campo del clan Di Silvio, è stato trovato senza vita nella sua cella. Leggi anche: Latina, operazione all’alba: 5 arresti per mafia, c’è anche una ex onorevole Samuele Di Silvio morto in carcere Samuele Di Silvio era stato arrestato in occasione dell’operazione Alba Pontina, condotta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un malore improvviso, poi la morte, giunta all’improvviso nel giro di pochissimo tempo.Diieri ad Agrigento, neldi altadove stava scontando la condanna definitiva a undici anni di reclusione inflittagli dopo il processo con rito abbreviato a seguito dell’inchiesta Alba Pontina., uno dei figli di Armando, detto Lallà, campo del clan Di, è stato trovato senza vita nella sua. Leggi anche: Latina, operazione all’alba: 5 arresti per mafia, c’è anche una ex onorevoleDiinDiera stato arrestato in occasione dell’operazione Alba Pontina, condotta ...

Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2022: consigli del giorno Altrimenti chi si sente bloccato presto otterrà una soluzione. E' molto importante decidere quello ...del segno che vogliono aprire una vertenza o una causa perché pensano di essere stati tratti male, ...

