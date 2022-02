Referendum Giustizia, Conte: “Noi per il No, ma pronti a consultare iscritti M5s. Eutanasia e cannabis? Risposta deve darla il Parlamento” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I quesiti referendari sulla Giustizia offrono una visione parziale e sono inidonei a migliorare e rendere più equo il servizio della Giustizia. Siamo orientati a respingere i quesiti, ma da noi la discussione è sempre molto ampia e ho già anticipato che mi piacerebbe coinvolgere e consultare gli iscritti su questo tema e lo faremo la prossima settimana”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte parlando ai cronisti dopo le decisioni della Consulta sui Referendum sulla Giustizia. “L’orientamento e la linea politica condivisa è negativa, non è così che si offre alla Giustizia la possibilità di migliorare”, ha aggiunto. Sui Referendum su Eutanasia e cannabis, Conte ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I quesiti referendari sullaoffrono una visione parziale e sono inidonei a migliorare e rendere più equo il servizio della. Siamo orientati a respingere i quesiti, ma da noi la discussione è sempre molto ampia e ho già anticipato che mi piacerebbe coinvolgere eglisu questo tema e lo faremo la prossima settimana”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppeparlando ai cronisti dopo le decisioni della Consulta suisulla. “L’orientamento e la linea politica condivisa è negativa, non è così che si offre allala possibilità di migliorare”, ha aggiunto. Suisuha ...

