(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati –aidei treni nelladellavesuviava compresa tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che tra l’altro si occupa della gestione delle linee vesuviane. ”I treni in partenza da Napoli limitano a Scafati” sottolinea Eav, che aggiunge che sulla questione ”seguiranno aggiornamenti”. Per le stesse difficoltà, questa mattina alcuni convogli lungo laPoggiomarino-Napoli hanno prima subito ritardi dell’ordine dei venti minuti e poi sono stati soppressi tra le due stazioni interessate dagli inconvenienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Problemi a passaggi livello, stop circolazione tratta Circumvesuviana - anteprima24 : ** Problemi ai passaggi a livello: stop alla circolazione tratta #Circum ** - CharmesBukowski : @ImperiumFi @EntropicBazaar @InquisitorPz Ma guarda zio, nei passaggi che riporti Marx sta criticando la brutalità… - DAZN_HELP_ITA : @GianluigiCabrio @DAZN_IT Ciao Gianluigi, nella nostra guida trovi dei suggerimenti utili per prevenire problemi di… - PinoMiceli : @_solo_ros_ @gobboisback Tu hai seri problemi di comprensione del testo e della realtà. Ho elencato una serie di pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi passaggi

Agenzia ANSA

... ferie, malattia, licenziamento Contratto chimico 2021di livello ogni quanto tempo, per chi e aumento stipendi iPhone 8: l'unica certezza è iOS 11 tra ritardi uscita, prezzi alti e...... un neurotrasmettitore che migliora la concentrazione suiimmediati e concreti: quindi è ... Gran parte dei dettagli in eccesso saranno spariti e iimportanti sembreranno più chiari'. ...(ANSA) - SCAFATI, 16 FEB - Problemi ai passaggi a livello: stop alla circolazione dei treni nella tratta della Circumvesuviava compresa tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Ad annunciarlo è ...che ha poi risolto il problema in mattinata inviando sul posto i propri tecnici. Fa pensare però che una nevicata del genere, una spolverata per dirla tutta in una provincia a forte vocazione nevosa, ...