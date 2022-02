Mahmood, tour al via il 21 aprile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, che ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato platino in meno di due settimane – Mahmood inaugura il tour giovedì 21 aprile al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda (MI) (data zero), per poi proseguire all’estero: sabato 23 aprile sarà al Bataclan di Parigi (recupero del 17 dicembre 2021), lunedì 25 aprile al De Roma di Anversa (recupero del 18 dicembre 2021), martedì 26 aprile al Melkweg di Amsterdam (recupero del 15 dicembre 2021), giovedì 28 aprile al Les Docks di Losanna (recupero del 7 dicembre 2021), sabato 30 aprile al Komplex 457 di Zurigo (recupero del 6 dicembre 2021), ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, che ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato platino in meno di due settimane –inaugura ilgiovedì 21al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda (MI) (data zero), per poi proseguire all’estero: sabato 23sarà al Bataclan di Parigi (recupero del 17 dicembre 2021), lunedì 25al De Roma di Anversa (recupero del 18 dicembre 2021), martedì 26al Melkweg di Amsterdam (recupero del 15 dicembre 2021), giovedì 28al Les Docks di Losanna (recupero del 7 dicembre 2021), sabato 30al Komplex 457 di Zurigo (recupero del 6 dicembre 2021), ...

