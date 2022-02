Inzaghi: «Sono orgoglioso, prestazione che deve darci fiducia» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Simone Inzaghi ha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool negli ottavi di Champions League Ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime dopo il match tra Inter e Liverpool: PARTITA – «Speriamo di non beccare il Liverpool ogni partita. Io Sono contento e orgoglioso della squadra ma purtroppo nel nostro miglior momento abbiamo concesso gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ci dispiace per il risultato ma deve essere di buon auspicio». prestazione – «Loro Sono una delle due più forti in Europa e la mia Inter ha tenuto testa e avrebbe meritato di più. Sappiamo com’è il calcio e come Sono queste serate ma la prestazione ci deve dare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Simoneha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool negli ottavi di Champions League Ecco le parole di Simoneai microfoni di Amazon Prime dopo il match tra Inter e Liverpool: PARTITA – «Speriamo di non beccare il Liverpool ogni partita. Iocontento edella squadra ma purtroppo nel nostro miglior momento abbiamo concesso gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ci dispiace per il risultato maessere di buon auspicio».– «Lorouna delle due più forti in Europa e la mia Inter ha tenuto testa e avrebbe meritato di più. Sappiamo com’è il calcio e comequeste serate ma lacidare ...

