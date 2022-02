Facebook cambia nome al News Feed: è la prima volta in 15 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grandi cambiamenti per Facebook. E’ la prima volta che viene effettuato un cambio nome da quando il “News ” è stato inaugurato, 15 anni fa. Da ora in poi, il flusso delle notizie che gli utenti scorrono per vedere cosa hanno condiviso i loro amici e familiari si chiamerà semplicemente ““. Dami Oyefeso, portavoce di Facebook, ha assicurato che la modifica non produrrà alcun effetto sull’esperienza all’interno del social network. La stessa ha spiegato al sito specializzato The Verge: “E’ solo un cambio di nome per riflettere meglio i diversi contenuti che le persone vedono sui loro Feed, non ha un impatto più ampio sull’esperienza dell’app“. Da Facebook a Meta Facebook nasce ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grandimenti per. E’ lache viene effettuato un cambioda quando il “” è stato inaugurato, 15fa. Da ora in poi, il flusso delle notizie che gli utenti scorrono per vedere cosa hanno condiviso i loro amici e familiari si chiamerà semplicemente ““. Dami Oyefeso, portavoce di, ha assicurato che la modifica non produrrà alcun effetto sull’esperienza all’interno del social network. La stessa ha spiegato al sito specializzato The Verge: “E’ solo un cambio diper riflettere meglio i diversi contenuti che le persone vedono sui loro, non ha un impatto più ampio sull’esperienza dell’app“. Daa Metanasce ...

