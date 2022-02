Enel con Sideralloys, rinnovabili per modello più sostenibile in Sardegna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iniziative comuni in aree di interesse strategico, con al centro la realizzazione di un modello più sostenibile per la Sardegna attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili: è il contenuto del protocollo d’intesa siglato dal Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta e dall’Amministratore delegato di Sideralloys Italia Giuseppe Mannina. La partnership individua diversi ambiti di collaborazione con Sideralloys di Portovesme, accomunati dall’obiettivo di contribuire alla transizione energetica attraverso un modello produttivo sempre più sostenibile per tutto il territorio. L’accordo prevede in particolare lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico, impianti fotovoltaici ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iniziative comuni in aree di interesse strategico, con al centro la realizzazione di unpiùper laattraverso lo sviluppo delle energie: è il contenuto del protocollo d’intesa siglato dal DirettoreItalia Nicola Lanzetta e dall’Amministratore delegato diItalia Giuseppe Mannina. La partnership individua diversi ambiti di collaborazione condi Portovesme, accomunati dall’obiettivo di contribuire alla transizione energetica attraverso unproduttivo sempre piùper tutto il territorio. L’accordo prevede in particolare lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti(eolico, impianti fotovoltaici ...

Advertising

AlessioGobbis : News importante da DottorSoldi lo specialista dei tuoi risparmi! Enel con SiderAlloys per modello produttivo più so… - fisco24_info : Enel con Sideralloys, rinnovabili per modello più sostenibile in Sardegna: (Adnkronos) - Iniziative comuni in aree… - BollettinoIl : Multiutility: scopri un settore del mercato azionario con caratteristiche uniche. Dividendi stabili e volatilità ri… - salvateci1 : $ENEL - Enel: con Sideralloys per sviluppo rinnovabili in Sardegna - deliux9 : @12pedu12 Ma sarebbe anche impossibile da prevedere a inizio stagione. Mi suonava male. Solo @totofaz ci è cascato… -