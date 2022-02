Von der Leyen | accordo con Giappone per invio gnl in Ue

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ildirotterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) verso l'Europa "in segno di solidarietà" davanti all'aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina. Lo annuncia la presidente ...

Agenzia ANSA

Lo annuncia la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, dopo una videochiamata con il premier giapponese Kishida Fumio. "Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de - ...Bruxelles, 15 feb 09:43 - La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha avuto "un'ottima telefonata con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida"....Alla fine Ursula von der Leyen e Thierry Breton hanno deciso di accelerare e nel bel mezzo della crisi ucraina, che evoca per assonanza il delicato tema della dipendenza energetica europea, hanno ...Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo una videochiamata con il premier giapponese Kishida Fumio. "Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation ...