Roberta Capua | a Verissimo l’emozione per la mamma e per suo figlio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Garbo ed eleganza e con questi aggettivi entra nello studio di. Sempre bellissima, l’abbiamo vista anche a Sanremo 2022. Sono quasi 36 anni dal giorno in cui è diventata Miss Italia, non credeva che quella vittoria avrebbe cambiato la sua vita, pensava sarebbe stata un’esperienza come tante. Invece, ha iniziato subito a lavorare nella moda, ha lasciato casa ed è cresciuta più in fretta delle sue amiche.è felice di quello che ha vissuto ma anche della scelta che tempo fa ha fatto di lasciare il lavoro, di fermarsi. Sa di essere stata fortunata perché ha avuto la possibilità di scegliere. E’ stata criticata perché l’ha fatto per i figli, per la famiglia. Per un po’ di anniha fatto solo laed è ...

Advertising

infoitcultura : Roberta Capua e Massimiliano Rosolino, perché è finita tra i due? Dopo anni la verità - infoitcultura : Chi è il ricchissimo marito di Roberta Capua: nome, età, lavoro e patrimonio - infoitcultura : Roberta Capua, gli ex amori da Giorgio Restelli a Massimiliano Rosolino/ 'Nessun rancore tra noi' - infoitcultura : Marisa Jossa, mamma di Roberta Capua/ Il grave incidente in cui ha rischiato la vita - infoitcultura : Roberta Capua, chi è il marito Stefano Cassoli: 'L'ho conosciuto con un appuntamento al buio' -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

si racconta a Verissimo e condivide le emozioni per i suoi traguardi più importanti. Ultimamente è stato possibile vederla a Sanremo alla conduzione di PrimaFestival, ma ha temuto di non ...Marisa Jossa, mamma di/ Il grave incidente in cui ha rischiato la vita La ex naufraga, tra le pagine del settimanale DiPiù, ha spiegato: ' Soleil si è dimenticata di me, mi ha ...Garbo ed eleganza e con questi aggettivi entra nello studio di Verissimo Roberta Capua. Sempre bellissima, l’abbiamo vista anche a Sanremo 2022. Sono quasi 36 anni dal giorno in cui è diventata Miss ...Roberta Capua si racconta a Verissimo e condivide le emozioni per i suoi traguardi più importanti. Ultimamente è stato possibile vederla a Sanremo alla conduzione di PrimaFestival, ma ha temuto di non ...