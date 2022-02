Angela si opera per dimagrire: perde 60 chili e va in coma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angela Iannotta si è sottoposta a due interventi per perdere peso, ma vari malesseri hanno complicato la sua situazione: la donna ora è in coma. Christopher Furlong/Getty ImagesMolte persone decidono di ricorrere ad interventi chirurgici per perdere peso, volendo migliorare il proprio stato di salute. Questo è il caso di Angela Iannotta, di 28 anni, che ha deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico per perdere peso. Nel dettaglio, Angela si è sottoposta a due interventi di bypass gastrico. Il primo intervento è avvenuto in Abruzzo, mentre il secondo è stato effettuato a Caserta. La prima operazione alla quale la donna, originaria di Santa Maria Capua Vetere, ha deciso di sottoporsi, non è andata a buon fine. Le condizioni di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 11 febbraio 2022)Iannotta si è sottoposta a due interventi perre peso, ma vari malesseri hanno complicato la sua situazione: la donna ora è in. Christopher Furlong/Getty ImagesMolte persone decidono di ricorrere ad interventi chirurgici perre peso, volendo migliorare il proprio stato di salute. Questo è il caso diIannotta, di 28 anni, che ha deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico perre peso. Nel dettaglio,si è sottoposta a due interventi di bypass gastrico. Il primo intervento è avvenuto in Abruzzo, mentre il secondo è stato effettuato a Caserta. La primazione alla quale la donna, originaria di Santa Maria Capua Vetere, ha deciso di sottoporsi, non è andata a buon fine. Le condizioni di ...

