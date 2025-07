Svezia l' annuncio choc del ministro dell' Immigrazione | Mio figlio è neonazista

Una rivelazione sconvolgente scuote la Svezia: il ministro dell’Immigrazione Johan Forssell ha dichiarato che suo figlio sedicenne è coinvolto in gruppi neonazisti. Questa scoperta, fatta dopo un’inchiesta di Expo, apre una crisi politica senza precedenti nel paese scandinavo. La vicenda solleva interrogativi sul clima sociale e sulla tolleranza in Svezia, mentre il dibattito pubblico si infiamma. La storia di Forssell ci invita a riflettere sulle sfide della società moderna.

Bufera politica in Svezia. Al centro del dibattito Johan Foell: il ministro dell’Immigrazione ha scoperto che il figlio sedicenne ha legami con gruppi suprematisti bianchi, in particolare con un gruppo di estrema destra di carattere neonazista. La confessione è arrivata dopo la pubblicazione di una inchiesta giornalistica di Expo, che ha rivelato connessioni tra un parente stretto di un ministro e gruppi estremisti. Intervistato da Tv4, Foell ha ammesso che si tratta di suo figlio: "Mio figlio si pente profondamente. Abbiamo dedicato molto tempo a lunghe e difficili conversazioni. Non è stato facile, ma la sua partecipazione a questi gruppi è terminata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it