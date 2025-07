Svaligiano il negozio Acqua e Sapone ladri incastrati dalle spycam | 2 le denunce

Due ladri hanno tentato di svaligiare un negozio Acqua e Sapone a Senigallia, ma sono stati inevitabilmente catturati dalle telecamere di sorveglianza. Dopo aver sottratto profumi per oltre 350 euro, i malviventi sono stati denunciati grazie alle prove visive che li inchiodano. Questa vicenda dimostra come la tecnologia possa fare la differenza nel contrasto alla criminalità, garantendo sicurezza e giustizia.

SENIGALLIA – Avevano rubato profumi per un valore di oltre 350 euro da un negozio della catena Acqua e Sapone di Ancona, poi si erano dati alla fuga. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando due sconosciuti avevano messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di un esercizio di prodotti per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: negozio - acqua - sapone - svaligiano

Rapinano armati di pistola il negozio di Acqua & Sapone in via Rigopiano: caccia a due uomini - Nel tardo pomeriggio del 24 maggio a Pescara, due malviventi armati di pistola hanno rapinato il negozio Acqua & Sapone di via Rigopiano.

Caos a Civitanova, prova a rubare un profumo all'Acqua & Sapone ... - MSN - CIVITANOVA Prima tenta di rubare un profumo da Acqua & Sapone, scoperto spintona una delle commesse e minaccia i dipendenti del negozio, tre ore più ... Secondo msn.com

Acqua & Sapone inaugura il 100° negozio in Puglia - Il nuovo negozio, situato nel Centro Commerciale Santa Caterina in via Martiri delle Foibe a Bari, è facilmente accessibile e dotato di ampio parcheggio. Segnala largoconsumo.info