Lancia la droga dalla finestra In casa aveva anche 10 chili di fuochi d' artificio illegali

In un quartiere di Roma, un 26enne noto alle forze dell'ordine ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un gesto estremo. L’uomo, arrestato dopo aver lanciato droga dalla finestra e trovato in possesso di 10 chili di fuochi d'artificio illegali, mette ancora una volta in luce la crescente sfida delle forze dell’ordine contro il crimine organizzato. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sul controllo del territorio, invitando tutti a riflettere sul fenomeno.

Ha lanciato la droga dalla finestra. In casa aveva anche 10 chili di fuochi d'artificio. Un 26enne romano, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto appreso, i militari della stazione Divino Amore sono intervenuti in via dei Papiri, nell'abitazione del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

