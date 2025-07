Riccardo Boni morto a 17 anni a Montalto in una buca sulla spiaggia il drammatico racconto del padre

Un tragico racconto di perdita e dolore scuote il cuore di Montalto di Castro: Riccardo Boni, giovanissimo di appena 17 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche sulla spiaggia. Il padre con voce spezzata ricorda quei momenti terribili, quando il suo mondo è crollato. Un episodio che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e l’importanza della sicurezza. La storia di Riccardo lascia un segno indelebile nel cuore di tutti.

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia.

