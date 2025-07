Calciomercato Inter LIVE | la telefonata del Galatasaray per Calhanoglu Acerbi mai così in bilico! I dubbi di Asllani

Il calciomercato dell’Inter è in fermento: da una telefonata del Galatasaray a Calhanoglu, alle incertezze di Asllani, ogni mossa viene monitorata in tempo reale. La strategia del club, guidata dal direttore Ausilio, mira sempre a potenziare la rosa con lungimiranza e attenzione ai dettagli. Restate con noi per scoprire tutte le novità, indiscrezioni e trattative in atto: il mercato nerazzurro non si ferma mai, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - telefonata - galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calhanoglu resta? Marotta e Chivu convinti. Il retroscena sulla telefonata del Gala ad Ausilio; Inter, telefonata calda Calha-Lautaro ma il caso resta. E il prezzo del turco scende; Biasin: “Siete sicuri su Calhanoglu? Io so una verità diversa. Ederson? Non credo si faccia”.

Calhanoglu resta? Marotta e Chivu convinti. Il retroscena sulla telefonata del Gala ad Ausilio - Il Galatasaray non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il centrocampista che potrebbe rimanere ancora all'Inter ... Lo riporta fcinter1908.it

Calciomercato Inter: assalto Galatasaray a Calhanoglu solo rimandato? Cosa filtra - Cosa filtra sul futuro del centrocampista nerazzurro A meno di clamorose sorprese, Hakan Calhanoglu sarà presente a Appiano Gentil ... Come scrive calcionews24.com