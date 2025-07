Prezzi europei della serie Pixel 10 svelati in anticipo | nessun rincaro rispetto al 2024

Scopri in anteprima i prezzi europei della nuova serie Pixel 10, che sorprendono per la loro stabilità: nessun rincaro rispetto ai modelli del 2024. L’XL, con un taglio da 256 GB, offre prestazioni ancora più elevate senza svuotare il portafoglio. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia che vogliono il massimo senza compromessi. Leggi tutto e preparati a rivoluzionare il modo di scattare e condividere!

Svelati i prezzi della gamma Pixel 10. Restano invariati rispetto ai Pixel 9, con l’XL che parte dal taglio da 256 GB. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Prezzi europei della serie Pixel 10 svelati in anticipo: nessun rincaro rispetto al 2024

In questa notizia si parla di: pixel - prezzi - svelati - rispetto

Prezzi pazzeschi per tutta la serie Google Pixel 9 col NO IVA di MediaWorld - Scopri le offerte incredibili su tutta la serie Google Pixel 9 con il NO IVA di MediaWorld! Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9a sono disponibili a prezzi eccezionali.

Prezzi europei della serie Pixel 10 svelati in anticipo: nessun rincaro rispetto al 2024; Motorola Edge 60, Moto G56 e Moto G86: svelati i prezzi; Google Pixel 9: ecco i prezzi di tutti i modelli.

Tutti i prezzi in euro dei futuri Pixel 10: c'è una buona notizia! - Sono trapelati i prezzi in euro dei tutti i prossimi Pixel 10 per bocca di una fonte molto affidabile (che quindi prendiamo per vera) e c'è una buona notizia: i prossimi smartphone di Google non rinca ... Secondo smartworld.it

Google Pixel 10 e varianti Pro, Pro XL e Pro Fold: i presunti prezzi per l'Europa - Il debutto di Google Pixel 10 e relative varianti Pro, Pro XL e Pro Fold è atteso atteso per il 20 agosto, perlomeno questa è la data più plausibile secondo le indiscrezioni che circolano in rete. Da informazione.it