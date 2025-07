Deficit di missili Patriot | gli USA ne hanno pochi Kiev ancora meno

Il deficit di missili Patriot mette a rischio le capacità difensive degli Stati Uniti e di Kiev, con il 75% già utilizzato e appena un quarto delle scorte necessarie ancora disponibili. Questa scarsità preoccupa il Pentagono, che teme di non poter garantire nuove operazioni militari fondamentali. La situazione si fa critica: cosa riserverà il futuro delle alleanze e della sicurezza internazionale?

Il deficit di missili Patriot è tale che agli USA ne hanno così pochi da non poterne più dare a Kiev. Oggi dispongono infatti di appena un quarto del numero necessario alle prossime operazioni militari previse dal Pentagono. Sotto il minimo indispensabile. Ben il 75% dei missili Patriot presenti negli arsenali dunque è già stato sparato. La quantità rimasta è così bassa che il Pentagono ha iniziato a temere di non poter effettuare nuove operazioni militari, qualora si presenti la necessità. Si è occupato della questione il sottosegretario alla Difesa per la politica militare Elbridge Colby, criticato dai Democrati per aver dato tolto risorse all'Ucraina preferendo concentrarsi su un potenziale conflitto con la Cina.