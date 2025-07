Calciomercato Juve LIVE | lo Sporting Lisbona si muove per Alberto Costa Douglas Luiz verso il West Ham

Il calciomercato Juventus è nel vivo e le trattative si infittiscono: dall'interesse dello Sporting Lisbona per Alberto Costa alla cessione di Douglas Luiz al West Ham. La Redazione di JuventusNews24 vi tiene aggiornati in tempo reale su tutte le mosse dei bianconeri, tra indiscrezioni, incontri e affari appena conclusi. La dirigenza lavora senza sosta per rinforzare la rosa e pianificare il futuro, sempre con un occhio attento al bilancio. Restate con noi per scoprire tutte le novità.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: lo Sporting Lisbona si muove per Alberto Costa, Douglas Luiz verso il West Ham

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - sporting - lisbona

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#Calciomercato #Juventus: lo #SportingLisbona chiede #AlbertoCosta, le cifre Vai su X

Sky - Alberto Costa, c'è lo Sporting Lisbona: la posizione della Juventus Vai su Facebook

Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa; Calciomercato Juventus, le due cessioni alle porte; Juve, pronti 70 milioni per Gyokeres: lo Sporting ne vuole 80.

Alberto Costa Sporting Lisbona, l’affare si scalda: fumata bianca all’inizio della prossima settimana? Tutte le cifre e i dettagli - Tutte le cifre e i dettagli della possibile cessione Il calciomercato Juve è sempre più vicina a ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, Costa verso lo Sporting: finanzia l’arrivo del pupillo di Tudor - La Juve si prepara a cedere Alberto Costa, con lo Sporting interessato, e la sua cessione può consentire l'arrivo di un pupillo di Tudor ... Riporta calciomercato.it