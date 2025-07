Il benessere olistico incontra Roma | tra saggezza tibetana e rituali Lanna

Il benessere olistico incontra Roma tra saggezza tibetana e rituali Lanna, unendo tradizione antica e pratiche di armonia. Nel cuore dell’antica Roma, le Terme di Diocleziano sono un simbolo di socialità , storia e benessere, capaci di accogliere fino a 3000 persone. Qui, tra acqua calda e ambienti suggestivi, si respirava armonia e confronto. Un luogo che ancora oggi ispira il nostro percorso di rigenerazione e equilibrio.

Nel cuore dell'antica Roma sorgono le Terme di Diocleziano, simbolo millenario di socialità , benessere e armonia che, oltre a rappresentare il più grande stabilimento termale costruito dai romani, è anche sede del Museo Nazionale Romano. Le Terme furono costruite in soli 8 anni, dal 298 al 306 d.C., e sono da sempre considerate un importante centro di aggregazione capace di contenere fino a 3000 persone. Ci si riuniva per parlare di affari, politica e filosofia, ma anche per rilassare corpo e mente. Furono trasformate da Michelangelo per realizzare la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la Certosa.

