Mazzarri | Guardiola studiava il mio Napoli il calcio di oggi è cambiato ma per vincere serve la tecnica

L’universo del calcio è in continua evoluzione, e tra passato e presente, le strategie e le competenze fanno la differenza. Walter Mazzarri, ex tecnico del Napoli, rivela come anche Guardiola abbia studiato il suo Napoli, sottolineando che oggi, più che mai, la tecnica è la chiave per conquistare la vittoria. Ma quale squadra sogna di allenare? La risposta svela molto sulla sua filosofia e ambizioni future nel mondo del calcio.

L’ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb dove ha parlato del futuro e del cambiamento del calcio negli ultimi anni. Mazzarri: «Guardiola studiava il mio Napoli, oggi il calcio è cambiato ma per vincere serve la tecnica». Che squadra vorrebbe? «Non sono uno che può allenare qualsiasi squadra. Devo prima capire le idee del club, in maniera molto chiara. Posso lottare per il titolo, per la salvezza, per la metà della classifica: voglio chiarezza. Voglio sapere bene com’è strutturato il progetto, come si opera sul mercato e che obiettivi ci sono. Voglio sintonia e trasparenza con la società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mazzarri: «Guardiola studiava il mio Napoli, il calcio di oggi è cambiato ma per vincere serve la tecnica»

