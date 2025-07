Quel ragazzo andava ascoltato La scuola rifletta Diserta l’orale alla maturità parla la psicologa

A Firenze, il caso di uno studente che ha rifiutato il colloquio orale della maturità ha acceso un dibattito acceso tra critiche e riflessioni. La sua scelta, vista da molti come una scorciatoia, può invece nascondere motivazioni più profonde e complesse. La psicologa Christina ci invita a guardare oltre la superficie, perché spesso dietro le decisioni dei giovani si celano storie di coraggio e ricerca di senso.

Firenze, 12 luglio 2025 – Una protesta che ha scatenato un’ondata di polemiche. È il caso dello studente degli Scolopi che, come del resto altri maturandi del nostro Paese, ha scelto di non sostenere il colloquio orale della maturità, rinunciando così a un punteggio più alto, e che si è visto definire “furbo” nella lettera finale della commissione. Ma davvero quel gesto va ridotto a una scorciatoia? Per la psicologa e psicoterapeuta Christina Bachmann la risposta è no. “Sono molto stupita dalla reazione della commissione – dice –. Si parla tanto di senso critico, di responsabilità e poi, quando un ragazzo esprime un dissenso in modo civile e non violento, gli si risponde così”. 🔗 Leggi su Lanazione.it