Tra scandalo e sogni hot | la vera storia del Partito dell’Amore di Schicchi con Moana Pozzi regina

Tra scandalo e sogni hot, si svela la vera storia del Partito dell’Amore di Schicchi e Moana Pozzi, un’assenza di convenzioni che ha scosso il panorama politico italiano degli anni ’90. In un’epoca di provocazioni e sperimentazioni, questo movimento ha unito ironia, passione e audacia, sfidando le norme sociali con una miscela irresistibile di fascino e controversia. Scopri come un’idea audace abbia lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana.

Nel panorama politico italiano degli anni ’90, già affollato di esperimenti e provocazioni, fa la sua comparsa un’iniziativa che unisce scandalo, ironia e provocazione: il Partito dell’Amore, fondato da Riccardo Schicchi nel 1991. Regista, fotografo e produttore noto per il suo ruolo centrale nell’industria dell’intrattenimento per adulti, Schicchi, insieme a Moana Pozzi, è già una figura pubblica controversa, legato al mondo del porno e alla creazione del celebre Diva Futura, raccontata nel libro di Debora Attanasio e nell’omonimo film. Il Partito dell’Amore, dunque, nasce come un’operazione mediatica e politica al tempo stesso. 🔗 Leggi su Cultweb.it