Fiamme a Roma scoppia un incendio all'uscita del raccordo | nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un gigantesco incendio scuote Roma, con una colonna di fumo nero che si innalza minacciosa nel cielo, visibile a chilometri di distanza. L’incendio scoppiato all’uscita del Raccordo e in via Boccea sta mettendo a dura prova la città , creando un’immagine d’impatto e preoccupante. La capitale si mobilita per gestire questa emergenza: scopriamo insieme tutti i dettagli e gli sviluppi di questa drammatica situazione.

Una colonna di fumo nero e denso si è alzata verso il cielo nella zona di Roma sud ovest, all'uscita del Grande Raccordo Anulare per un incendio vicino alla strada. Continua a bruciare Roma: ancora fiamme anche in via Boccea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - fiamme - incendio - uscita

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca.

ULTIMA ORA Incendio a Roma, esplosioni e fumo nero. Le fiamme coinvolgono il raccordo anulare Leggi la notizia ---> https://www.romatoday.it/~go/i/53008240364532 Vai su Facebook

#intanto Nuovo incendio a Roma: fiamme tra Fiumicino e il quadrante nord-ovest Vai su X

Ancora incendi a Roma: fiamme nella zona est della cittĂ ; Fiamme a Roma, scoppia un incendio all'uscita del raccordo: nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza; Incendio a CinecittĂ est, esplodono bombole di gpl: in salvo una donna. Le fiamme coinvolgono il raccordo anulare.

Incendio oggi a Roma, sul Gra traffico bloccato lungo la complanare all'altezza dell'uscita Romanina - 30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Libero Leonardi, in prossimità del Raccordo Anulare per spegnere le fiamme partite da una baracca. Da informazione.it

Incendio a Cinecittà est, fiamme sul Raccordo anulare: fumo nero ed esplosioni, salvata una donna - Stavolta prende fuoco la zona intorno al Grande Raccordo Anulare a Cinecittà: si vede fumo nero e si sentono esplosioni. Scrive fanpage.it